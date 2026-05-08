記事ポイントパーソルグループ2社から柿内 秀賢・片岡 秀夫の2名が登壇JA組織の人事労務課題とDX推進の実践ポイントを解説2026年5月22日(金)開催・参加費無料・Zoom視聴 JA（農業協同組合）のバックオフィス業務のデジタル化をテーマにした特別オンラインセミナーが、日本農業新聞の主催で開催されます。パーソルグループの2社からそれぞれ専門家が登壇し、JA組織の人事労務領域における構造的課題とDX推進の具体的な手法を解