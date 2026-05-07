大阪府大阪市に本社を構えるBABY JOBは、佐賀県佐賀市が運営する公立保育施設(4園)において、保護者と保育士の負担軽減を目的に、保育施設向けの紙おむつとおしりふきのサブスク「手ぶら登園」を導入し、5月より開始している。「手ぶら登園」について「手ぶら登園」は、保育施設で紙おむつとおしりふきが使い放題になるサブスク。保護者は「紙おむつに名前を手書きして持参する」という手間が無くなり、保育士はおむつの個別管理の