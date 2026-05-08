7日昼、ソウル新大方洞（シンデバンドン）のガソリンスタンドは混雑が比較的少ない時間帯にもかかわらず、多くの車が出入りした。ガソリン価格が1リットルあたり1969ウォン（約211円）と、この日ソウルで最も安く給油できるところだったからだ。付近のガソリンスタンドで2010ウォンを超える価格を見てここまで来たというキムさん（61）は「ガソリン代が毎日のように上がるので3日に1回だった給油ペースを2日に1回にしている」とし