６日、メンテナンス期間に撮影した「中国天眼」。（パノラマ写真、ドローンから、貴陽＝新華社記者／欧東衢）【新華社貴陽5月8日】中国貴州省にある500メートル球面電波望遠鏡（FAST）で、フィードキャビン（受信装置）を動かすワイヤの国産品への交換作業が始まった。すでに6本の国産ワイヤが現場に到着しており、交換作業は6月下旬まで続く見通しだ。６日、メンテナンス期間に撮影した「中国天眼」のフィードキャビン。（フィ