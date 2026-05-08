記事ポイント日本最大級のクリエイティブアワード「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」が、2026年6月1日よりエントリー受付を開始します全9部門中7部門で新たな審査委員長が就任し、広告・マーケティング・デザイン・テクノロジーなど各界の第一線で活躍する顔ぶれが集います入賞作品は10月中旬に発表され、贈賞式は2026年11月18日（水）に東京ポートシティ竹芝で開催されます 広告からデザイン、テクノロジーまで、あ