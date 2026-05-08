イランとアメリカが戦闘終結に向けた合意に近づいていると報じられる中、イスラエルがレバノンとの停戦合意以降、初めて首都ベイルートを空爆したと発表しました。【映像】攻撃を受けたベイルートの建物イスラエルのネタニヤフ首相は、ベイルートへの6日の空爆で親イラン武装組織ヒズボラの精鋭部隊「ラドワン部隊」の司令官を排除したと明らかにしました。この司令官が、レバノンと国境を接するイスラエル北部への攻撃に責