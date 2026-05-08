世界貿易機関（WTO）のロゴ＝2021年7月、スイス・ジュネーブ（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】世界貿易機関（WTO）は6、7の両日、一般理事会を開き、国境を越えて有料でダウンロードした電子データの取引に対する関税禁止措置などを議論したが、加盟国全体での合意には至らなかった。この措置は長年続いていたが、3月の閣僚会議では延長で合意できず、失効となっていた。これを受け、米国や日本、韓国など19の有志国・地域