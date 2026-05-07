ジュエリーを通じて「おもてなし」の心を形にするブランド「omotenashiclub193(オモテナシクラブ)」は、5月13日(水)〜19日(火)の期間、博多大丸 本館4階のトピックステージにて「omotenashiclub193 POP UP STORE」を実施する。「omotenashiclub193」のラボグロウンダイヤモンド2024年にスタートした「omotenashiclub193」は、最先端のテクノロジーと日本独自の精神性を掛け合わせた次世代ジュエリーブランド。“-世代を越えて継承-