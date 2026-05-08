『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルが、本日5月8日19時よりTBSにて放送。今回は『出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい』と『ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”再始動』の2本の企画がオンエアされる。 （関連：Snow Man ラウール、慢心なき表現者が放つ輝き“上”を目指し続ける姿勢、ほなつ・ゆいなと共に再び世界へ） 『10人連続完コピチャレンジ』