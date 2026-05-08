VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」から、「Jersey Maidtes」グッズが5月8日18時に販売開始されることが発表された。 【画像あり】公式から……ジャージメイド！？グッズラインナップ一覧 今回登場するのは、にじさんじ所属の赤城ウェン、天宮こころ、宇佐美リト、ソフィア・ヴァレンタイン、立伝都々、ハ ユンの6名をモチーフにしたグッズシリーズ。販売はにじさんじ