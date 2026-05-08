ZIPAIR Tokyoは、スペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」を全8機に導入した。高速かつ安定した接続環境が特徴で、ストリーミングやオンラインゲームなどの利用にも対応する。利用料金は無料。「スターリンク」による低軌道衛星通信サービスは、高速かつ低遅延の通信が特徴。カタール航空やハワイアン航空、ユナイテッド航空なども導入している。