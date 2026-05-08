楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」での国内宿泊で楽天ポイントを最大15倍付与する「得旅キャンペーン」を5月7日午前10時から28日午前9時59分まで。開催する。キャンペーンページで紹介する施設の日帰り・デイユースを含む宿泊で、5月7日チェックインから6月30日チェックアウトまでは10倍、6月30日チェックインから7月31日チェックアウトまでは15倍のポイントを付与する。キャンペーンの参加にはエントリーが必要。通