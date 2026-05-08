首都圏広しといえども、独特の存在感を放つ盛り場といえば、やはり横浜・野毛ではないでしょうか。夜のとばりが下りるころ、大岡川の周辺に明かりがともり始め、どこか妖しげな空気が漂いはじめます。すぐ近くにJRA日本中央競馬会のWINS（場外馬券売り場）があり、競馬好きのおじ様たちが町を練り歩くのも、そんな空気感に一役買っているのかもしれません。そんな野毛エリアには町中華も数多く、店構えからして、まさに妖しい雰囲