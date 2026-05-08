グーグル（Google）は、Google WorkspaceのGmailで文章作成を支援する「Help me write」に新たに2つのパーソナライズ機能を追加した。 1つ目は「Topic contextualization」で、「Help me write」がGoogle ドライブやGmailと連携してこれらのアプリから得られる文脈を理解した上で、関連情報をメールの下書きに自動挿入してくれる。これにより、詳細を確認するために複数のアプリケーションを行き