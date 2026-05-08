今永は緩急を使ったピッチングで勝ち星を積み重ねている(C)Getty Imagesカブス・今永昇太は本拠地で現地5月7日に行われたレッズ戦に先発。6回99球1失点と試合を作り、日本人選手トップとなる4勝目をマークした。【動画】様々な球種を駆使しながら…今永の圧巻の10奪三振シーン初回から2つの三振を奪うと、毎回ランナーを背負いながらも要所を締め、点を与えない。5回まで8奪三振無失点と試合を作ると、6回は先頭のサル・スチュ