マクドナルドの公式X（旧Twitter）は5月7日に投稿を更新。チキンマックナゲット15ピースの250円引きキャンペーンが継続中であることを告知しました。【画像】ナゲット割引キャンペーンナゲット15ピースが250円引き同アカウントは「祝日はしばらくないけれど、チキンマックナゲット15ピースの250円引きはもうちょっと続きます」とつづり、告知画像を1枚載せています。4月22日〜5月19日までの期間限定で、チキンマックナゲット15ピー