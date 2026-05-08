ウチコミは4月20日、「2026年引越し繁忙期トレンド」を発表した。賃貸プラットフォーム「ウチコミ！」において、引越し繁忙期1月〜3月における入居希望者のサイト利用動向・検索トレンドを分析した。引越し繁忙期の検索動向伸び率引越し繁忙期の検索動向を前年度と比べ、その伸び率を調べたところ、「初めての方向け紹介ページ」の閲覧数が＋186.6%と激増した。同社は、大家と入居希望者を直接つなぐ賃貸プラットフォームであるこ