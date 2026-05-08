浅野撚糸は、北陸復興を支援する富山の五洲薬品と提携し、特許技術を用いたタオルとロングセラー入浴剤「パパヤ桃源」の数量限定セットを発売した。パパヤ桃源＜洗＞タオルセット浅野撚糸では福島復興を応援している。今回発売する同商品は、北陸復興を支援する富山の五洲薬品とのコラボ商品で、世界初の撚糸技術「スーパーZERO」を活用し、肌へのやさしさを追求したタオルと、五洲薬品のロングセラー入浴剤「パパヤ桃源」がセット