「明星 NEO油そば TOMORROW NEVER NOODLES監修 舞茸香る牛油そば」明星食品は、カップめん「明星 NEO油そば TOMORROW NEVER NOODLES監修 舞茸香る牛油そば」を、5月18日から発売する。春から夏にかけては、食べ応えがありながらも軽やかに楽しめる「汁なし麺」への関心が高まる。中でも「油そば」は、満足感のある味わいと食べやすさを兼ね備えたメニューとして、カップめんをはじめ、外食チェーン店などでも広がりを見せ、幅広い