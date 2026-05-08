「チーズアフタヌーンティー」イメージ東京駅丸の内駅舎のなかに位置する東京ステーションホテルは、バー＆カフェ カメリアにおいて、チーズの奥深い魅力をアメリカンスタイルで味わう「チーズアフタヌーンティー」を6月1日から提供する。クリームチーズやマスカルポーネ、ゴルゴンゾーラなど、9種類のチーズを主役に、すべてのメニューにチーズを使用した、アメリカンテイストのスイーツとセイボリーを用意する。〈ニューヨークチ