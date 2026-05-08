岩手県大槌町でけさ、ウニ漁が解禁されました。先月発生した山林火災の影響で11日遅れでの口開けです。きょうは午前5時から、山林の大部分が焼けた吉里吉里地区の岬付近の海に漁船が繰り出し、漁師たちがウニを採りました。地元の漁協によりますと火災で焼けた木の枝が漂う海域がありましたが、漁に大きな影響はなかったということです。