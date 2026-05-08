セイコーウオッチは、＜セイコー 5スポーツ＞Fieldシリーズから、ベゼルに回転式の簡易方位計を備え、ルミブライト付きの針とアラビア数字インデックスが暗闇で抜群の視認性を発揮するモデル4種を、6月5日から発売する。同作は、アウトドアレジャーから日常使いまで、幅広いシーンで活躍するFieldシリーズを、機能とデザインの両面からアップグレードさせたモデル。なお、セイコー 5スポーツの現行モデルにはないケース径41mmを採