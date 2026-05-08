8日朝、福井県の美浜原発3号機で蒸気漏れが確認され、関西電力は原子炉を手動停止しました。運転再開のめどは立っていません。 関西電力によりますと午前4時すぎ、美浜原発3号機の高圧タービン周辺で蒸気が漏れ、原子炉を手動停止しました。漏れた蒸気は放射性物質を含まず、けが人はいないということです。 今のところ蒸気が通る配管に破損は確認できておらず、7日午後時点の目視確認でも異常はなかったということです。