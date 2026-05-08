コロナ禍の観光支援事業「大阪いらっしゃいキャンペーン」の補助金をだまし取ったとして男２人が逮捕された事件で、男らが発覚を逃れるために架空の領収書などを作成していたことがわかりました。 詐欺の疑いで逮捕された堺市のホテル経営会社「コンセルジュ」の代表・西尾佳三容疑者（70）ら男２人は、2021年11月から12月にかけて、大阪府と市が実施したコロナ禍の観光支援「大阪いらっしゃいキャンペーン」の事