奈良市の唐招提寺では、伝統行事「うちわまき」の準備が大詰めを迎えています。 僧侶がうちわを一本一本、藁にさしていきます。奈良市の唐招提寺では、伝統行事の「うちわまき」でまくハート形のうちわの準備が進められています。 「うちわまき」は鎌倉時代に寺を再興した覚盛（かくじょう）が、蚊を叩こうとした弟子を戒めたことから、蚊をはらううちわを霊前に供え、その徳を称えたことが始まりと伝えられています。 竹