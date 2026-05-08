研究目的で持ち出され、イギリスの博物館に保管されていたアイヌ民族の遺骨が、およそ160年ぶりに北海道の地に帰ってきました。返還されたのは、1865年に北海道八雲町で見つかり持ち出された成人の遺骨など7体です。遺骨は白老町の「ウポポイ」の慰霊施設に保管され、アイヌの団体から要請があれば返還を検討するということです。