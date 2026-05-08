第2子出産を発表したモデルの冨永愛（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。父親となった俳優・山本一賢（39）への感謝をつづった。冨永は7日に第2子出産を発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と報告していた。この日は「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん料理なんて何もできなかった人が、