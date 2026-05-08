ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船について、運航会社は4月下旬に南大西洋の島で1人の遺体を含む乗客30人が下船していたと明らかにしました。クルーズ船「MVホンディウス」の運航会社は7日、4月24日に南大西洋のイギリス領セントヘレナ島で1人の遺体を含む乗客30人が下船したと明らかにしました。クルーズ船をめぐりハンタウイルスの感染が判明したのは今月上旬で、WHO＝世界保健機関はこれまでに5人の感染を確認