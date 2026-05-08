PLANTは5月1日〜31日、SUPER CENTER PLANT店内の直営オリジナルハンバーガーショップのJJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)にて、「牛プルコギバーガー」と「あふれるチーズ! 牛プルコギバーガー」の販売を開始した。「牛プルコギバーガー」、「あふれるチーズ! 牛プルコギバーガー」両商品は、5月の限定メニューとして展開。「牛プルコギバーガー」(790円)は、牛バラ肉を、はちみつとリンゴ果汁を加えたオリジナルのプルコギソー