TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが8日に更新され、主要キャラクターとみられる人物のイラストが公開された。これで10日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は一挙4人のイラストで、前作に登場した別班と思われる人物たち。主人公・乃木憂助（堺）らと共闘し、日本の平和を陰で