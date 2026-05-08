お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。交際相手について語った。女性出演者が普段言えないことを打ち明けるトーク企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を放送。恋愛に積極的というタレント福留光帆は「結局付き合うまでが一番楽しくないですか？」と投げかけ、交際発展後の恋人との関係について「手に入れてしまったらつまんな