又一庵が運営する「マタイッコタベタイカフェ」では5月2日より、「みたらし氷」と「きんつば氷」の販売を開始する。「みたらし氷」と「きんつば氷」「みたらし氷」(1,300円)は、ふんわりとした氷にみたらしだれをかけた和風のかき氷。地元掛川市で230年の歴史をもつ栄醤油醸造の醤油を使用している。ほんのり塩味の効いた甘じょっぱい味わいが楽しめるとのこと。「きんつば氷」(1,200円)は、「きんつば」をテーマとしたかき氷。あ