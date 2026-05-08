現在公開中の仮面ライダー生誕55周年記念作『アギト―超能力戦争―』より、津上翔一(賀集利樹)が“仮面ライダーアギト”に変身するシーンを収めた劇中新カットが解禁された。○「翔一くんのアギト変身に感動して泣きました!」ファン歓喜のシーン公開4月29日より全国上映がスタートした『アギト―超能力戦争―』は、仮面ライダー生誕55周年記念作、そして「仮面ライダーアギト」の25年ぶりの新作だ。今回、SNSでも「翔一くんのアギ