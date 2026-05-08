佼成出版社は4月22日、児童書『虫なんてとってどうするの？ ―ぼくとおじいちゃんの虫日記―』(作・絵：横山寛多)を発売した。『虫なんてとってどうするの？ ―ぼくとおじいちゃんの虫日記―』同書は、自身も大の虫好きであるイラストレーターの横山寛多氏が描く虫とり入門書。「虫なんてとって何の意味があるの？」という周囲の問いかけに対し、「楽しいことに意味なんていらない！」という熱く優しいメッセージを込めている。中