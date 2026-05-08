「警視庁ゼロ係 〜スカイフライヤーズ〜」 2016年にスタートした「警視庁ゼロ係〜生活安全課なんでも相談室〜」は、"空気は読めないが事件は読める"キャリア警視と、"口は悪いが情に厚い"ベテラン刑事の凸凹コンビを軸にした刑事ドラマだ。杉並中央署の"なんでも相談室"に集められた、いわば行き場を失った人材たちが、厄介ごとを引き受けながら難事件に挑んでいく。コミカルな掛け合いと人情味、そして骨太な事件パートのバ