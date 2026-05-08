三菱商事都市開発やSTYLYらによる「ウルトラマルチバース実行委員会」は6月5日〜11月30日、横浜赤レンガ倉庫周辺を舞台としたARアクション体験「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」を開催する。イベントビジュアル同イベントは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した完全書き下ろしのオリジナルストーリーで展開する。ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ、ウ