歌手WOODZ（チョ・スンヨン）側の海外公演における無給でのスタッフ募集が、物議を醸している。最近、ネットを通じて、ドイツで開催されるWOODZのコンサートスタッフの募集投稿が共有された。【写真】WOODZ、BLACKPINK・ジェニーと“意外な親交”公開された告知には、「韓国語・ドイツ語・英語が可能な方」「K-POP公演関係の経歴優遇」「照明・音響に関する知識」などの条件が記されている。しかし、これとともに「無給、食事提供