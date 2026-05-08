Stray Kidsのフィリックスが女優イ・ナヨンと、思いがけない“そっくり”な姿で話題を集めている。5月7日、YouTubeチャンネル「117−フィリックスの冷タビュー」には、「イ・ナヨンヌナ×フィリックスのビジュアル首脳会談」というタイトルの映像が公開された。【写真】「本物の王子様…」フィリックス、“純白スーツ”この日、2人は初対面からどこか似た雰囲気で視線を引きつけた。 MCを務めたフィリックスは、普段からイ・ナヨン