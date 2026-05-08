ファミリーレストラン「ココス」は、5月14日より「チョコミン党フェア」を開催する。期間中は、チョコミントアイスをはじめ、ミントの爽やかな風味とチョコの濃厚な味わいを楽しめるデザートやフラッペなど5品を展開する。昨年好評だった“スーパースースーソース”も、さらに爽やかさを強化した「スーパースースーソース 2.0」として登場する。【画像７点】パフェ、ガトーショコラ、フラッペなどラインアップをすべて画像で見る