元乃木坂４６で３月に第１子出産を発表した松村沙友理が７日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に出演し、自身の意外な一面を明かした。この日は松村のほか、人気グループ「ＪＯ１」の河野純喜と佐藤景瑚がゲスト出演。ＭＣの山里亮太が「さゆりんごってけっこう陽な感じがするでしょ？めちゃくちゃ陰だからね」と他出演者に紹介。松村も「ド陰なんです」と認めた。山里は「ファッション