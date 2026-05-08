テレビ静岡が１６日午後６時半から放送する『くさデカ』のテーマは「旬食材全盛り！人気店の初夏ラーメン５選」。藤枝産の新ジャガイモと新タマネギを使ったフレンチ仕立ての冷製ラーメンや、シメはお茶漬け！？超豪華な鯛出汁ラーメンなど、夏の始まりに食べたい絶品ラーメンが大集合！今回は、旬食材を使った人気ラーメン店の「自慢のアレ」５品が勢揃い。ラーメン職人が長年追求し続けて極めた最高の中華そばに、干物で良く