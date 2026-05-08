旧車装備あるある、『ドリンクホルダーが欲しい』こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第14回は、再び車内の話題。『ドリンクホルダー』について書くことにしましょう。【画像】旧車のドリンクホルダーどうする？B11型日産サニーカリフォルニアの場合全8枚今や軽自動車や商用バン、トラックでもほぼ標準装備