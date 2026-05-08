高度化するサイバー犯罪に対処するため、千葉県警が民間のサイバーセキュリティ研究者を期間限定で警察官として採用しました。5月1日から千葉県警のサイバー捜査分析官として採用されたのは、AIやサイバーセキュリティなど研究するセコムIS研究所の研究員・八代理紗さん（34）です。民間の事業者が持つ専門的な知識や経験を活かし、高度化するサイバー犯罪に対処するため、採用に至りました。八代さんは、これまで家電などをインタ