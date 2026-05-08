福岡県大牟田市で、130トンのクレーン車が作業中に横転し、荷台から落下した鉄板に男性作業員が挟まれ意識不明の重体です。【映像】事故現場の様子警察などによりますと午前8時過ぎ、大牟田市の路上で「クレーン車が倒れて人が鉄板に挟まれている」と119番通報がありました。130トンのクレーン車が17トンのおもりを吊っていたところ、転倒を防ぐ右後方の支柱が市道のアスファルトにめり込んで横転しました。荷台に積んでい