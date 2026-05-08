第１子を出産したばかりのタレント・松村沙友理が７日、日本テレビ系「出川・伊沢のニッポンＹＡＢＡデータ！」で、妊娠発表した瞬間から、生まれる子への受験プレッシャーが始まったと打ち明け、出川哲朗を驚かせた。教育問題の話題で、街の声を取材。有名中学受験塾「ＳＡＰＩＸ」に通わせている親は、塾でいいクラスに入るために、別の塾に通わせている…という驚きの実態を告白した。かかる費用も年間数百万とも言われ、こ