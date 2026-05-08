元CoCo宮前真樹（53）がプロデュースする新アイドルグループ＆chocolamie（ショコラミ）公式Xは7日「一部メンバーに対し、個人情報を詮索するような発言、私生活や交友関係、個人情報に関する過度な詮索行為が確認されました」と、メンバーへの過度な詮索が行われていると報告。「本人たちの安心・安全を守るためにも、憶測に基づく発言や、プライバシーに踏み込むような行為はお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びか