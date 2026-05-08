「赤ちゃんのとき、おててをずっとペロペロするので肉球に異常があるのかと思って病院に行ったら“寝る前のルーティン”だと言われたことがあります。今でも眠いときペロペロしてる」【動画】寝る前はペロペロ…うっとりした表情に注目そんなコメントが添えられた愛犬の動画に、注目が集まっています。映っているのは、ポメラニアンの「おもち」ちゃん（2歳・女の子）。ソファの上で横になったおもちちゃんは、両前足をそろえてせ