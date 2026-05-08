Perfumeが、結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の主題歌「コールドスリープ」を映画公開と同日の5月15日0時に配信リリースする。 （関連：Perfume“コールドスリープ”、いきものがかり“放牧宣言”、宇多田ヒカル“人間活動”……活動休止表現に宿る希望） 本楽曲は、サウンドプロデューサーの中田