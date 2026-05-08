岡山県立美術館で開かれているハローキティ展は、あさって（5月10日）の終了を前に、来場者が5万人を突破しました。 【写真を見る】「ハローキティ展－わたしが変わるとキティも変わるー」来場者が5万人を突破岡山県立美術館で10日まで【岡山】 5万人目の来場者となったのは、徳島県から訪れた松下彩花さんとその家族です。 セレモニーでは、岡山県立美術館の守安館長から、記念品としてハロ&#