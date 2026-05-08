コスメブランドディレクター・松田未来による新刊エッセイ『私が私を生きる「余白」の美学』が、6月10日に双葉社より発売される。 【画像】松田未来の新作エッセイを試し読み 本書は、重版を続けるロングセラーエッセイ『私が私らしく生きる美学』から6年ぶりとなる新作で、全編書き下ろし。スピード感や生産性が求められる日々の中で、自分にとって本当に大切なことを見失わないために、心と体の土台をつ